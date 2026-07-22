Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt am Bochumer Hauptbahnhof - Hernerin (25) verfolgt Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich in den frühen Morgenstunden des heutigen 22. Juli am Bochumer Hauptbahnhof ereignet hat.

Eine Hernerin (25) hielt sich gegen 2.30 Uhr im Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes auf, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Tatverdächtige sei dann zunehmend aggressiv geworden, habe der Frau das Handy aus der Hand gerissen und sie zeitgleich geschubst. Die Hernerin stürzte zu Boden; der Mann flüchtete in Richtung Massenbergstraße.

Die 25-Jährige nahm die Verfolgung auf und machte lautstark auf sich aufmerksam. Ein Passant, der den Vorfall mitbekommen hatte, kam der jungen Frau zur Hilfe. Der Tatverdächtige ließ daraufhin das Handy fallen und lief davon.

Er wird wie folgt beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 m groß, "südländisches Aussehen", dunkle Haare, kurzer Bart, Jogginghose, rotes Oberteil, Kappe.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell