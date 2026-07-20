Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Trickdiebe entwenden Goldkette - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verwickelten am Freitagmittag eine 65-Jährige in ein Gespräch und entwendeten hierbei eine getragene Goldkette.

Nach aktuellem Kenntnisstand band sich die spätere Geschädigte gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Pforzheimer Straße. Hier hielt ein mit zwei Personen besetzter neuwertiger schwarzer Pkw am Fahrbahnrand an. Die weibliche Beifahrerin stieg sodann aus dem Fahrzeug und erkundigte sich bei der 65-Jährigen offenbar nach dem Weg. Im Zuge des Gesprächs bedankte sich die Unbekannte bei der Passantin und legte ihr wohl als Dankeschön eine vermeintliche Goldkette um den Hals. Hierbei entfernte sie zunächst unbemerkt eine echte, von der 65-Jährigen getragene Goldkette von ihrem Hals. Anschließend stieg sie in das Auto ein und die beiden Unbekannten entfernten sich.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 35-jährigen Mann mit dunklen Haaren und dunklem Vollbart gehandelt haben. Er soll eine dunkle Brille mit blauen Gläsern getragen haben. Die Frau soll etwa 1,60m groß und mit einem Hidschab bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 07252 5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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