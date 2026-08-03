Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Von Berufseinsteigern bis zu erfahrenen Einsatzkräften: Polizeipräsidium begrüßt 74 neue Kolleginnen und Kollegen

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Südosthessen (ots)

(cl/me) Ob frisch nach dem Studium, mit Berufserfahrung aus einem anderen Polizeipräsidium, nach einem Wechsel aus einem anderen Bundesland oder als Tarifbeschäftige - die Wege der neuen Mitarbeitenden zum Polizeipräsidium Südosthessen sind so vielfältig wie ihre künftigen Aufgaben. Im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung hieß Polizeivizepräsidentin Anja Wetz heute insgesamt 64 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie zehn Tarifbeschäftigte herzlich willkommen.

Zur offiziellen Begrüßung im Präsidiumsgebäude am Offenbacher Spessartring kamen neben zahlreichen Führungskräften auch Vertreterinnen und Vertreter der behördlichen Gremien zusammen. Die Neuzugänge werden künftig in den unterschiedlichsten Bereichen des Polizeipräsidiums Südosthessen eingesetzt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von knapp einer Million Bürgerinnen und Bürgern im Main-Kinzig-Kreis, im Landkreis Offenbach sowie in den Städten Hanau und Offenbach.

Der Großteil der neuen Polizeikräfte hat kürzlich das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen und tritt nun als frisch ernannte Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare ihren Dienst an. Ergänzt werden diese durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Polizeipräsidien Hessens oder aus anderen Bundesländern nach Südosthessen gewechselt sind und ihre wertvollen Berufserfahrungen in die tägliche Polizeiarbeit einbringen. Hinzu kommen zehn Tarifbeschäftigte, die das Präsidium in unterschiedlichen Aufgabenbereichen verstärken.

Im Anschluss an die offizielle Begrüßung nutzten die neuen Mitarbeitenden die Gelegenheit, bei einem ersten gemeinsamen Austausch ihre Führungskräfte und künftigen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Einige der neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben ihren Dienst bereits angetreten und stehen den Bürgerinnen und Bürgern in der Region als kompetente Ansprechpersonen zur Verfügung.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht allen Neuzugängen einen erfolgreichen Start in ihren neuen Aufgabenbereichen und viel Erfolg bei den bevorstehenden Herausforderungen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Offenbach, 03.08.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

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