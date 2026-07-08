Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Streifenwagen - Drei Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (08.07., 01.05 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Dammstraße/ Feuerbornstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Gütersloh.

Auf dem Weg zu einem Einsatzort befuhr die Streifenwagenbesatzung mit einem Mercedes Vito die Feuerbornstraße stadtauswärts und beabsichtigte die Kreuzung Dammstraße in Richtung Neuenkirchener Straße zu passieren. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich die Kreuzungsampeln in der Nachtschaltung und zeigten gelbes Blinklicht. Aus Richtung Innenstadt befuhr derweil ein 29-jähriger Gütersloher mit einem Kia die Dammstraße in Richtung Kreuzungsbereich und beabsichtigte weiter stadtauswärts zu fahren. Als die 26-jährige Polizistin mit dem Mercedes den Kreuzungsbereich queren wollte, kam es trotz versuchtem Ausweichmanöver und Notbremsung beider Beteiligter zur Kollision.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge, blieben aber noch im Kreuzungsbereich stehen. Der 29-jährige Kia-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, wollte sich allerdings selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Während die 26-jährige Fahrerin des Streifenwagens unverletzt blieb, wiesen sowohl ein 20-jährige Beamter als auch die 29-jährige Beamtin leichte Verletzungen auf. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen den Abtransport der stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 32 000 Euro.

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