Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeikontrollen mit Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr": Mehrere Strafverfahren eingeleitet; Volvo XC 90 beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizeikontrollen mit Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr": Mehrere Strafverfahren eingeleitet - Offenbach

(fg) Die Polizei führte am Dienstag, ab 15 Uhr, gezielte Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Offenbach mit dem Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr" durch.

Im Rahmen der Kontrollen ergaben sich in zwei Fällen Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln; durchgeführte Vortests verliefen positiv, sodass die jeweilige Weiterfahrt untersagt wurde. Die Kontrollierten müssen nun mit entsprechenden Verfahren rechnen.

Darüber hinaus entzog sich ein Fahrzeugführer am Nachmittag, gegen 16.20 Uhr, in einem VW Golf den im Rahmen der Kontrollmaßnahmen eingesetzten Polizeikräften in der Philipp-Ullrich-Straße und flüchtete zunächst. Das Auto konnte kurze Zeit später in der Adam-Marsch-Straße festgestellt und der mutmaßliche Lenker sowie ein weiterer Insasse an einem dortigen Friedhof vorläufig festgenommen werden.

Im Verlauf seiner Flucht habe der junge Mann außerdem einen Unfall verursacht, bei dem er einen anderen Wagen leicht beschädigt haben soll. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den VW ausgegeben waren. Einen Führerschein besaß der Verdächtige ebenfalls nicht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Das Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln / Alkohol beeinträchtigt Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Konzentration erheblich.

Die Polizei wird auch künftig gezielte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.

2. Volvo XC 90 beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Neu-Isenburg

(me) In der Martin-Behaim-Straße (20er-Hausnummern) ereignete sich bereits zwischen Dienstag (7. Juli), 8 Uhr und Freitag (10. Juli), 16 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher nicht vor Ort blieb oder den Schaden anderweitig meldete, weshalb die Beamten aus der Hugenottenstadt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermitteln und nach wie vor nach Zeugen des Zusammenstoßes suchen. Bei der Kollision, die mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken geschah, entstand an dem Volvo XC 90 mit OF-Kennzeichenschildern ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Wache der Polizeistation Neu-Isenburg ist für Hinweise unter der 06102 2902-0 erreichbar.

3. Holzturm durch Feuer beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Neu-Isenburg

(me) Einen Schaden von mehreren hundert Euro richteten Jugendliche in der Nacht zum Mittwoch an einem hölzernen Spielgerät in der Straße "An der Vogelhecke" an, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Gegen 23.20 Uhr sollen die Unbekannten ein Feuer auf einem Holzturm im Bereich des dortigen Spielplatzes entzündet und diesen hierdurch beschädigt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch auf der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

4. Ermittlungen nach Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße: Zeugensuche! - Dreieich

(fg) Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, in der Frankfurter Straße (120er-Hausnummern) ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Aufgrund unterschiedlicher Sachverhaltsschilderung wurde eine wechselseitige gefährliche Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen richten sich gegen Männer im Alter von 26, 26, 50 und 52 Jahren aus dem Landkreis Offenbach. Hintergrund für das Aufeinandertreffen sind wohl bereits bestehende Meinungsverschiedenheiten. Im Rahmen der Auseinandersetzung am Abend sei eine Reizstoffsprühpistole zum Einsatz gekommen; ein Beteiligter habe auch ein Messer mitgeführt. Die vier Verdächtigen zogen sich allesamt leichte Verletzungen zu. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Offenbach, 15.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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