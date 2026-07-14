Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schmuck bei Einbruch in Wohnung gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?; Rosa Cube entwendet: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schmuck bei Einbruch in Wohnung gestohlen: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) In der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 18 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuhofstraße (20er-Hausnummern) ein und entwendete Schmuck. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Einbruchskommissariats aus Hanau ermitteln nun und suchen nach Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Rosa Cube entwendet: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt seit Montag wegen eines Fahrraddiebstahls, nachdem ein noch unbekannter Langfinger die Sicherungen eines in der Straße "Im Forum" abgestellten Mountainbikes überwunden hatte und mit diesem davongefahren war. Gegen 13.15 Uhr stellte die Besitzerin ihr Rad an einem Fahrradständer ab und sicherte dieses mit einem entsprechenden Schloss. Etwa eine Stunde später waren das etwa 1.200 Euro teure rosa Zweirad von "Cube" und das dazugehörige Schloss verschwunden. Hinweise nimmt die Wache des Hanauer Polizeireviers unter der 06181 100-120 entgegen.

3. Schwangere unsittlich berührt: Zeugen gesucht! - Hanau

(me) Bereits am Dienstag (7. Juli) soll ein unbekannter Mann, der etwa 1,65 Meter groß und von dicklicher Statur war, eine schwangere Frau unsittlich berührt haben. Zu dem Vorfall kam es gegen etwa 10 Uhr in den Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Straße "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern). Die Polizei, die am Montagnachmittag ein Ermittlungsverfahren einleitete, sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei den Beamten aus Hanau zu melden.

4. Gewagtes Fahrmanöver: Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung - Nidderau

(me) Er soll mit einem nicht zugelassenen Wagen am Montagnachmittag im Bereich der Eugen-Kaiser-Straße / Rathenauring derart schnell um die Kurve gefahren sein, dass das Heck des BMW ausbrach und es fast zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer kam. So die Vorwürfe gegen einen 22 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis, gegen den nun ermittelt wird. Beamte der Polizeistation Langenselbold wurden auf ihrer Streifenfahrt auf das Manöver aufmerksam, nahmen die Verfolgung auf und stellten das abgestellte Fahrzeug ohne Kennzeichen und Insassen in der Eicher Straße fest. Der mutmaßliche Fahrer, der im späteren Verlauf zu dem Auto zurückkam, muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Fahrweise des jungen Mannes gegen 16.50 Uhr beobachtet haben. Insbesondere der 40 bis 60 Jahre alte Motorradfahrer auf seiner schwarzen Maschine wird als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt die Wache unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

5. Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs: 25 Speicherkarten und vier USB-Sticks sichergestellt - Gründau

(fg) Polizeibeamte nahmen am Montagvormittag einen mutmaßlichen Ladendieb in der Rudolf-Walther-Straße (einstellige Hausnummern) in Lieblos vorläufig fest. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, 25 Speicherkarten und vier USB-Sticks entwendet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige den Elektronikfachmarkt gegen 10.30 Uhr betreten und anschließend die Speichermedien im Wert von rund 1.850 Euro in einem präparierten Unterziehshirt verstaut haben. Ein aufmerksamer Ladendetektiv wurde auf den mutmaßlichen Diebstahl aufmerksam, konfrontierte den Tatverdächtigen und stellte diesen letztlich. Eine Streifenbesatzung nahm den 32-Jährigen anschließend vorläufig fest. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

6. Sachbeschädigung in Freizeitbad: Glasscheibe mit Stein beworfen - Steinau an der Straße

(me) Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem in der Nacht zum Montag ein Unbekannter sich offenbar widerrechtlich auf das Gelände des Freibades in der Straße "Am Steines" begeben hatte und hiernach mit einem Stein eine dortige Glasscheibe beschädigte. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zwischen 23 Uhr und 6.20 Uhr, in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei aus Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 14.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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