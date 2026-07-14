Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchsdiebstahl: Wer kennt den Unbekannten?

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Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nachdem es am Mittwoch (25. März 2026) zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Anton-Hermann-Straße (10er-Hausnummern) gekommen war (wir berichteten am Folgetag unter der Meldung Nummer 6 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6244122) suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei nun mit einem Lichtbild nach einem der beiden noch unbekannten Täter.

Der Unbekannte soll zusammen mit einem Komplizen zunächst widerrechtlich das Grundstück betreten und in der Folge gewaltsam eine Balkontür des Einfamilienhauses geöffnet haben. Durch diese gelangte das Duo im Anschluss in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf nahmen die beiden hochwertige Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Den Ermittlern liegen derzeit folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- trug eine graue Sweatjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und weiße Sneaker

Täter 2 (auf Lichtbild abgebildet):

- hatte eine schwarze Basecap mit weißen Applikationen, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Kapuzenjacke, eine helle Hose sowie weiße Sneaker an

Beide seien zudem etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen.

Von dem zweiten Täter liegt nun zudem ein Lichtbild vor, mit dessen Hilfe sich die Behörden nun Hinweise aus der Bevölkerung versprechen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? - Wer hat diese Personen auf der Flucht beobachtet? - Wo sind die Täter vielleicht noch aufgefallen? - Sind die Unbekannten möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder haben ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern aus Offenbach in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des zweiten unbekannten Täters beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 14.07.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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