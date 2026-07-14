Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruchsversuch schlug fehl: Polizei bittet um Hinweise; Verdacht der gefährlichen Körperverletzung: Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruchsversuch schlug fehl: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(me) Ein Unbekannter, der sich am Montag, gegen 17 Uhr, widerrechtlich Zugang zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Hafeninsel" (10er-Hausnummern) verschaffen wollte, scheiterte an der Tür und musste wieder seines Weges ziehen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 60 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur - graue kurze Haare, glattrasierter Bart - trug ein weißes Polo-Shirt - hatte Werkzeug dabei

Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Verdacht der gefährlichen Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Offenbach

(me) Am Sonntagmittag soll es in der Straße "Starkenburgring" (70er-Hausnummern) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen sein, in deren Verlauf ein Duo einen 53-Jährigen geschlagen und getreten haben soll. Die Ordnungshüter des Polizeireviers nahmen im Zuge ihrer Fahndung einen der beiden Beschuldigten, einen 34-Jährigen, vorläufig fest und leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen ihn ein. Nach dem zweiten noch unbekannten Täter ist die Polizei derweil noch auf der Suche. Zeugen, die das Geschehen gegen 13.10 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 069 8098-5100 auf der Wache des Offenbacher Polizeireviers zu melden.

3. Fahrzeuge aufgebrochen: Polizei ermittelt - Obertshausen / Seligenstadt

(me) In Obertshausen in der August-Bebel-Straße (einstellige Hausnummern) und in Seligenstadt in der Klein-Welzheimer Straße (einstellige Hausnummern) wurden zwischen Sonntag und Montag zwei Fahrzeuge aufgebrochen; nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bei den beiden angegangenen Wagen handelt es sich um einen Opel Vivaro und einen VW ID. Buzz. Der Sachschaden wird auf mehr als 4.000 Euro geschätzt - in beiden Fällen hatten die Unbekannten ein Loch in die Seitenwände geschnitten, um so Zugang in das Fahrzeuginnere zu erhalten. Die Ermittler aus Offenbach sind für Hinweisgeber unter der 069 8098-1234 erreichbar.

4. Mutmaßlicher Ladendieb hatte offene Haftbefehle: Einlieferung in JVA - Dreieich

(fg) Er habe mehrere Parfum-Flaschen aus einer Auslage genommen und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stellte am Montagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, einen 49-Jährigen beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Robert-Bosch-Straße in Sprendlingen. Eine herbeigeeilte Streife nahm den Verdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Beschuldigte zwei offene Haftbefehle hatte. Da er diese nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

5. E-Scooter-Fahrer und Zeugen nach Sturz von Radler gesucht - Seligenstadt

(me) Am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, stürzte ein Radfahrer auf dem Mainradweg und zog sich hierbei eine Fraktur des Armes zu. Ursächlich hierfür soll ein noch unbekannter Lenker eines E-Scooters gewesen sein, der offenbar zunächst hinter dem Biker herfuhr, diesen aber im weiteren Verlauf überholte. Möglicherweise hielt er hierbei den Sicherheitsabstand zu diesem nicht ein, weshalb es zu dem Sturz kam. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs war etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, von schlanker Figur und hatte dunkle Haare. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0) zu melden.

Offenbach, 14.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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