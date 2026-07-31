Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einsatz wegen verrauchter Wohnung - 51-Jähriger leistet Widerstand

Lübbecke (ots)

(SN) Ein ausgelöster Brandmeldealarm in einem Wohnhaus an der Dorchesterstraße führte am Donnerstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In dessen Verlauf leistete ein 51-jähriger Mann Widerstand.

Gegen 20.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem betroffenen Mehrfamilienhaus gerufen. Da auf wiederholtes Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür niemand reagierte, verschafften sich Feuerwehr und Polizei Zugang zu der betroffenen Wohnung.

In den offenbar wegen angebrannter Essensreste verrauchten Räumlichkeiten trafen die Einsatzkräfte schließlich auf einen schlafenden 51-Jährigen. Um eine vermutete Rauchgasintoxikation auszuschließen, sollte der Mann vorsorglich mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Der Lübbecker erklärte sich zunächst mit der Untersuchung einverstanden und verließ die Wohnräume. Im Treppenhaus begab er sich jedoch unvermittelt in die Wohnung eines Nachbarn, verschloss dessen Tür und verbarrikadierte sich darin.

Nachdem der Nachbar den Einsatzkräften schließlich nach mehrfachem Klopfen geöffnet hatte, versuchte der 51-Jährige, erneut die Tür zu schließen und sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen. Den Polizisten gelang es schließlich, dem 51-Jährigen trotz dessen Gegenwehr Handfesseln anzulegen. Hierbei erlitt der Lübbecker leichte Verletzungen.

Nach dem Transport ins Krankenhaus bestätigte sich der Verdacht einer Rauchgasvergiftung nicht. Da sich im Verlauf des Einsatzes hingegen Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann schließlich dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt, welches er in den frühen Morgenstunden wieder verlassen konnte.

Wegen seines Handelns wurde gegen den 51-Jährigen schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands sowie wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

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