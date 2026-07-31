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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Duo attackiert Mann im Bereich der Kaiserstraße

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Unterführung zwischen der Kaiserstraße und dem Bahnhofsvorplatz einen Mann angegriffen und offenbar leicht verletzt.

So trafen die alarmierten Beamten vor Ort schließlich auf den 49-Jährigen, der berichtete, gegen 2.30 Uhr an der Unterführung unvermittelt und mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand von zwei männlichen Unbekannten angegriffen worden zu sein. Anschließend flüchtete das Duo, welches als 170 bis 175 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben werden konnte, in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt hierbei offenbar leichtere Verletzungen, die von hinzugezogenen Rettungskräften als oberflächliche Schnittverletzungen diagnostiziert wurden. Der 49-Jährige wurde nach ambulanter Versorgung schließlich zur weiteren Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, denen das Duo vor oder nach der Tat aufgefallen ist, entsprechende Hinweise unter Telefon (0571) 88660 mitzuteilen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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