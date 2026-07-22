LPI-G: (LK GRZ) Fahranfänger unter Alkoholeinfluss kontrolliert (0183458/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Polizeibeamte kontrollierten kurz vor Mitternacht am Dienstag (21.07.2026) einen 22-jährigen Pkw-Fahrer in der Untergrochlitzer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher Hinweise auf Alkoholkonsum ergab. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befand, verstoß er gegen die Vorschriften für Fahranfänger. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)
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