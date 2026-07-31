Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autofahrer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

Minden, Hille (ots)

(TB) Zwei Autofahrer im Alter von 34 Jahren mit jeweils drogentypischen Auffälligkeiten gerieten am Donnerstag in den Fokus von Streifenwagenbesatzungen. Beide mussten nach der Kontrolle ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Zunächst geriet ein Hiller gegen 10:45 Uhr in Oberlübbe ins Visier der Beamten. Auf der Hauptstraße folgte eine Überprüfung des Corsa-Fahrers. Hierbei stellten die Polizisten diverse körperliche Auffälligkeiten beim Fahrzeuglenker fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte deren Vermutung. So folgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum Minden.

Ein aufheulender Motor und das Anfahren mit durchdrehenden Reifen im Bereich der Birne lenkte gegen 22:25 Uhr die Aufmerksamkeit von Einsatzkräften auf einen BMW. Die Beamten folgten dem Portaner durch den Weserauentunnel und führten nach dem Durchfahren eine Kontrolle durch. Während der Überprüfung stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Auch hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

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