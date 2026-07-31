POL-MI: Zwei Autofahrer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss
Minden, Hille (ots)
(TB) Zwei Autofahrer im Alter von 34 Jahren mit jeweils drogentypischen Auffälligkeiten gerieten am Donnerstag in den Fokus von Streifenwagenbesatzungen. Beide mussten nach der Kontrolle ihre Fahrzeuge stehen lassen.
Zunächst geriet ein Hiller gegen 10:45 Uhr in Oberlübbe ins Visier der Beamten. Auf der Hauptstraße folgte eine Überprüfung des Corsa-Fahrers. Hierbei stellten die Polizisten diverse körperliche Auffälligkeiten beim Fahrzeuglenker fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte deren Vermutung. So folgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum Minden.
Ein aufheulender Motor und das Anfahren mit durchdrehenden Reifen im Bereich der Birne lenkte gegen 22:25 Uhr die Aufmerksamkeit von Einsatzkräften auf einen BMW. Die Beamten folgten dem Portaner durch den Weserauentunnel und führten nach dem Durchfahren eine Kontrolle durch. Während der Überprüfung stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Auch hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell