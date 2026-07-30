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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heuballenbrand beschäftigt Einsatzkräfte auf der Lohe

POL-MI: Heuballenbrand beschäftigt Einsatzkräfte auf der Lohe
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Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Dank der Aufmerksamkeit von Verkehrsteilnehmern und des schnellen Handelns der Einsatzkräfte hat ein Heuballenbrand auf einem Traktor-Anhänger am Mittwochabend auf der Alten Loher Straße ein glimpfliches Ende genommen.

So bemerkten die aufmerksamen Beobachter, dass auf dem mit Heuballen beladenen Pritschenanhänger eines Traktorfahrers (67) aus Vlotho gegen 18.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen war. Daraufhin informierten sie den Trecker-Fahrer. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnten das Feuer schnell erfolgreich mit Löschwasser bekämpfen. Dennoch entstand Sachschaden am Anhänger. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ursache des Feuers ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen. Nach erster Einschätzung könnte mutmaßlich jedoch eine technische Ursache für die Brandentstehung ursächlich gewesen sein. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnte die für den Einsatz gesperrte Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zuvor wurde der Verkehr abgeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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