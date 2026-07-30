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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Traktor landete in der Weser

POL-MI: Traktor landete in der Weser
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Minden/Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. Juli, 15:15 Uhr) wurde die Wasserschutzpolizeiwache Minden alarmiert, weil ein 64-jähriger Landwirt mit seinem Traktor bei Arbeiten an der Weser in den Fluss geraten war. Seinen Angaben nach ließ sich das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren nach einem Wendemanöver aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr abbremsen und rutschte über das Ufer in die Weser.

Der Fahrer konnte sich aus der bereits mit Wasser vollgelaufenen Fahrerkabine selbst befreien und unverletzt ans Ufer retten. Die Feuerwehrtauchgruppe der Stadt Petershagen brachte anschließend ein Stahlseil an dem Traktor an und barg es aus dem Wasser. Dabei trat eine geringe Menge Dieselkraftstoff aus. Da der Traktor lediglich in einen Seitenarm der Weser geriet, war eine Warnung an die Schifffahrt nicht erforderlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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