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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer zieht sich bei Kollision mit Auto Verletzungen zu

Minden (ots)

(TB) Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Dienstagvormittag im Mindener Stadtteil Königstor. Der Radler zog sich hierbei Verletzungen zu.

Ein Mindener befuhr mit seinem Wagen gegen 09:30 Uhr die Königstraße in Richtung Ringstraße. In Höhe einer Tankstelle wollte der 71-Jährige mit seinem BMW nach links auf das Betriebsgelände abbiegen. Als er den kombinierten Geh- und Radweg passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Mindener, der mit seinem Rad in Richtung Preußenring fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem Auto, stürzte der junge Mann auf die Straße und zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum Minden zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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