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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeihubschraubereinsatz in der vergangenen Nacht - Wichtiger Hinweis Ihrer Polizei

Trittenheim / Leiwen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Trittenheim/Leiwen zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem auch ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel eingesetzt wurde. Dies führte zu zahlreichen Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürger bei der Polizeiinspektion Schweich sowie den Ortsvorstehern. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend darum, bei laufenden Einsätzen von Nachfragen bei den Dienststellen, insbesondere über Notruf abzusehen. Durch diese Nachfragen werden wichtige Leitungen blockiert, die für akute Notfälle frei bleiben müssen. Wir versichern Ihnen: Sollte eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehen, wird die Polizei unverzüglich und proaktiv über alle zur Verfügung stehenden Kanäle - wie Rundfunk, soziale Medien und Warn-Apps - informieren und warnen. Da dies nicht geschehen ist, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Öffentlichkeit. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Tel.: 06502-91570

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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