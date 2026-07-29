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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Minden (ots)

(SN) Ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Bergkirchener Straße / Friedhofstraße am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Kirchlengern gegen 19.15 Uhr aus der Friedhofstraße kommend beabsichtigt, die Bergkirchener Straße zu überqueren. Auf der befand sich zur gleichen Zeit aus Fahrtrichtung Häverstädt kommend ein 21-jähriger Mindener hinter dem Lenkrad eines Opel. In der Folge kam es trotz eines Bremsmanövers des Pkw-Fahrers zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer.

Nach Versorgung durch einen Ersthelfer kümmerten sich alarmierte Rettungskräfte um die Behandlung des Seniors, der auf dem Rad offenbar einen Schutzhelm getragen hatte. Der Mann wurde schließlich mittels RTW ins Klinikum Minden gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge nahmen Schaden und waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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