POL-MI: Wertsachen aus Auto entwendet
Lübbecke (ots)
(FW) In Lübbecke kam es in der Nacht zu Montag zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw.
Eine 26-Jährige hatte ihren weißen Opel Corsa am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr an der Karl-Haddewig-Straße abgestellt. Als die Lübbeckerin am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.
Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karl-Haddewig-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist: Wertsachen sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden.
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