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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser kommt von Straße ab

Neuss (ots)

Am Dienstag (30.06.) befuhr, gegen 22:10 Uhr, ein 28-jähriger Neusser mit seinem Pkw die Steinhausstraße in Fahrtrichtung Neusser Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen kam er auf Höhe der Weidenstraße links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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