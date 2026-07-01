Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser kommt von Straße ab

Neuss (ots)

Am Dienstag (30.06.) befuhr, gegen 22:10 Uhr, ein 28-jähriger Neusser mit seinem Pkw die Steinhausstraße in Fahrtrichtung Neusser Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen kam er auf Höhe der Weidenstraße links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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