Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegen geparkte Autos geprallt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei Verkehrsteilnehmer haben haben am Samstag jeweils einen nicht ganz alltäglichen Unfall verursacht. Beide prallten jeweils gegen das Heck eines geparkten Autos und verletzten sich leicht.

So befuhr gegen 5.10 Uhr ein 26-jähriger Mann den Borweg in nördlicher Richtung und prallte mit seinem VW gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand stehenden Mazda. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, eine Behandlung schien nicht nötig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ähnliches widerfuhr einem 31 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der gegen 10.45 Uhr nach der Kollision mit dem Heck eines geparkten Land Rover zu Boden stürzte. Dieser Unfall ereignete sich auf der Straße "Dörgen. Auch der 31-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Blessuren zu, eine Behandlung lehnte der Mann vor Ort ab. Das Fahrrad nahm erheblichen Schaden und war nicht mehr fahrbereit.

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