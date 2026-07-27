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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Alkoholfahrt endet im Graben

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein im Graben liegendes Auto bei Veltheim wurde der Polizeileitstelle in der Nacht zu Samstag gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholisierung des Fahrers fest.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Portaner mit seinem Seat gegen 00:20 Uhr die Veltheimer Straße in Richtung Ravensburger Straße. Kurz hinter der Robert-Franke-Straße verlor der 49-Jährige in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über den Ibiza und kam nach links von der Straße ab. Hierbei beschädigte er noch zwei Leitpfosten, bevor der Wagen im Graben zum Stehen kam. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bemerkte beim unverletzten Fahrer eine mutmaßliche Alkoholisierung, was durch einen Alko-Test bestätigt wurde. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache in Minden. Zudem behielten die Einsatzkräfte den Führerschein ein. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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