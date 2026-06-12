Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Lkw-Fahrer mit 1,1 Promille unterwegs - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer geriet am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 35 bei Bretten offenbar mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete dabei mutmaßlich andere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 50-Jährige gegen 19:15 Uhr mit seinem Lkw auf der B35 zwischen der Abzweigung nach Gölshausen und dem Alexanderplatz unterwegs. Wohl aufgrund von vorangegangenem Alkoholkonsum geriet der Mann auf seiner Fahrt laut Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr. Dabei fiel er auch einer Polizeistreife auf, die den 50-Jährigen unverzüglich einer Kontrolle unterzog.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,1 Promille, weshalb der Beschuldigte auf dem Polizeirevier eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Der 50-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lkw-Fahrers möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 50460 entgegen.

Fabian Sauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell