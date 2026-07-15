Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw

Ahrenshoop/ Born (ots)

Am heutigen Morgen, 15. Juli 2026, wurde der Polizei gegen 09:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 21 zwischen Ahrenshoop und Born mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-Jähriger die L 21 mit seinem Pkw in Richtung Born. Zeitgleich befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Pedelec einen Radweg nahe der Ortschaft Born in Richtung L 21. Kurz vor dem Ortseingangsschild kreuzt der Radweg die L 21. Die 75-Jährige sei unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren, um diese zu kreuzen und habe hierbei den herannahenden Pkw übersehen. Der Pkw-Fahrer habe die Radfahrerin zwar noch bemerkt und ein Bremsmanöver eingeleitet, konnte sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, in Folge dessen sich die 75-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die L 21 war zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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