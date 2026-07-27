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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer kollidiert mit Auto

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Auf der Kreuzung Lerchenweg und Winkelstraße bei Bad Holzhausen kollidierte am Freitagmorgen ein Kradfahrer mit einem Auto. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu.

Der Mann aus Kirchlengern befuhr gegen 06:15 Uhr mit seiner Suzuki den Lerchenweg in Richtung B 65. Als der 38-Jährige die Kreuzung zur Winkelstraße passieren wollte, kollidierte er mit einem von rechts kommenden Volvo, an dessen Steuer eine Frau (40) aus Preußisch Oldendorf saß. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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