Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkaufsautomat angegangen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen Verkaufsautomaten in Bad Oeynhausen ins Visier genommen.

Dabei verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugriff zu einem Münzfach und entwendeten aus dem an der Volmerdingsener Straße Ecke Pfarrer-Brünger-Straße vor einem Kiosk stehenden Ausgabegerät schließlich Wechselgeld. Nach Erkenntnissen der Polizei dürfte sich die Tat zwischen Mittwoch, 13.20 Uhr bis Donnerstag, 4.20 Uhr ereignet haben.

Täterhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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