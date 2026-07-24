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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkaufsautomat angegangen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen Verkaufsautomaten in Bad Oeynhausen ins Visier genommen.

Dabei verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugriff zu einem Münzfach und entwendeten aus dem an der Volmerdingsener Straße Ecke Pfarrer-Brünger-Straße vor einem Kiosk stehenden Ausgabegerät schließlich Wechselgeld. Nach Erkenntnissen der Polizei dürfte sich die Tat zwischen Mittwoch, 13.20 Uhr bis Donnerstag, 4.20 Uhr ereignet haben.

Täterhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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