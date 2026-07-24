Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 13-jährige Radfahrerin angefahren

Espelkamp (ots)

(FW) In Espelkamp ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Kind leicht verletzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 73-jähriger Espelkamper gegen 14:50 Uhr mit seinem Peugeot auf der Rahdener Straße in Richtung Lübbecke. Auf Höhe des Fußgängerüberweges kurz vor der Breslauer Straße kam es dann zu einem Zusammenprall mit einer Fahrradfahrerin aus Espelkamp. Die 13-Jährige beabsichtigte, diesen in Richtung Breslauer Straße zu überqueren, und verletzte sich bei der Kollision leicht. Sie begab sich im Anschluss zusammen mit einer Erziehungsberechtigten in ärztliche Behandlung.

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