POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl ++ Verkehrsunfall ++
Leer - Diebstahl
Am 07.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 14:30 Uhr die Geldbörse einer 83-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße in Leer. Die Geldbörse befand sich in der geschlossenen Handtasche der Frau.
Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Leer - Verkehrsunfall
Am 08.07.2026 befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines VW Up! gegen 12:25 Uhr die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Leer. Als sie nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen 39-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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