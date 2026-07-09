Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Diebstahl

Am 07.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 14:30 Uhr die Geldbörse einer 83-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße in Leer. Die Geldbörse befand sich in der geschlossenen Handtasche der Frau.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall

Am 08.07.2026 befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines VW Up! gegen 12:25 Uhr die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Leer. Als sie nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen 39-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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