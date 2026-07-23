Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Friseursalon

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Unbekannte sind in einen Friseursalon eingebrochen und haben diverse Materialien entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Demnach ereignete sich in der Klosterstraße zwischen Samstag um 14:00 Uhr und Dienstag um 08:30 Uhr ein Einbruch in das Geschäft. Als die Mitarbeiter ihre Arbeit nach dem Wochenende wieder aufnehmen wollten, entdeckten sie Einbruchspuren an der Tür. Zusätzlich stellten sie fest, dass Arbeitsmaterialien in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags entwendet wurden.

Wer in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei zu wenden.

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