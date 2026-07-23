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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Friseursalon

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Unbekannte sind in einen Friseursalon eingebrochen und haben diverse Materialien entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Demnach ereignete sich in der Klosterstraße zwischen Samstag um 14:00 Uhr und Dienstag um 08:30 Uhr ein Einbruch in das Geschäft. Als die Mitarbeiter ihre Arbeit nach dem Wochenende wieder aufnehmen wollten, entdeckten sie Einbruchspuren an der Tür. Zusätzlich stellten sie fest, dass Arbeitsmaterialien in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags entwendet wurden.

Wer in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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