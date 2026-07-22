Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Duo kollidiert mit Anhänger

Minden (ots)

(SN) Nach einem Unfall an der Ecke Bierpohlweg / Solferinostraße bittet die Polizei eine E-Scooter-Fahrerin sowie deren Beifahrerin um Kontaktaufnahme.

So wurde die Polizei am Montag zu einem Unfall an die genannte Einmündung gerufen. Dort kam es nach Angaben eines 66 Jahre alten Autofahrers gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dessen an seinem Mercedes hängenden Anhänger sowie einer E-Scooter-Fahrerin, die von der Solferinostraße in den Bierpohlweg eingefahren war. Der Mann selber hatte sich auf dem Bierpohlweg in südlicher Fahrtrichtung befunden. In der Folge prallte die bisher unbekannte Scooter-Fahrerin gegen den Anhänger und stürzte gemeinsam mit ihrer Mitfahrerin. Dennoch stand das Duo auf und setzte die Fahrt in stadteinwärtige Richtung fort.

Die Mädchen dürften in einem geschätzten Alter von 12 bis 17 Jahre sein. Während eines der Mädchen brünett war und eine blaue Jeans und ein weinrotes T-Shirt trug, wurde das andere Mädchen mit blonden Haaren und mit einem schwarzen Outfit beschrieben.

Die Fahrerin des E-Scooters, deren Beifahrerin sowie Personen, die den Unfall beobachteten, werden nun zur Klärung des Sachverhaltes gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 88660 beim Verkehrskommissariat zu melden.

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