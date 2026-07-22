Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Frau beleidigt und bedroht (0183549/2026)

Greiz (ots)

Weida. Eine 40-jährige Frau wurde in der Nacht zum Mittwoch (22.07.2026) gegen 02:15 Uhr in der Turmstraße von drei bislang unbekannten Männern beleidigt und bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen drohten die Unbekannten der Geschädigten körperliche Gewalt an. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

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