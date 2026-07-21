Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Herforder Straße hat ein tragisches Ende genommen. Eine bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte Passantin (90) erlag noch am Montagabend ihren Verletzungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 60 Jahre alter Daimler-Chrysler-Fahrer aus Löhne gegen 11.40 Uhr die Herforder Straße in Fahrtrichtung Löhne befahren. Zeitgleich hatte die Bad Oeynhausenerin (90) offenbar im Bereich eines Fußgängerüberweges die Fahrbahn überqueren wollen, als es in Nähe der Einmündung zur Doktor-Braun-Straße zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam. Dabei wurde die Frau von dem Geländewagen den Erkenntnissen zufolge erfasst. Ein Notarzt-Team brachte die 90-Jährige ins Johannes Wesling Klinikum nach Minden, wo sie schließlich verstarb.

Die Klärung des genauen Unfallhergangs ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an das zuständige Verkehrskommissariat.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bielefeld herangezogen. Die Herforder Straße wurde für die Unfallaufnahme vollgesperrt.

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