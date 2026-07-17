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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrschulroller vom Hof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Minden-Dankersen (ots)

(FW) In Dankersen ist es am vergangenen Mittwochabend zum Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Unbekannte Täter entwendeten das Zweirad im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr von einem Hof an der Volkerstraße.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem Diebesgut um ein schwarz-rotes Kleinkraftrad, welches im Dienst einer örtlichen Fahrschule stand. Zum Zeitpunkt der Tat steckte der Fahrzeugschlüssel im Schloss des Rollers. Als auffälliges Merkmal werden deutliche Kratzer auf der rechten Seite des Auspuffs genannt.

Die Polizei Minden-Lübbecke hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich der Volkerstraße beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des schwarz-roten Rollers machen können, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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