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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Einbrecher fest

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Eine aufmerksame Zeugin brachte in der Nacht zu Dienstag die Polizei auf die Spur eines Einbruchs in ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Täter noch vor Ort festnehmen.

Gegen 01:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin eines Verbrauchermarktes in der Schulstraße verdächtige Geräusche aus Richtung des Gebäudekomplexes. In der Folge konnte sie beobachten, wie ein Unbekannter versuchte, sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Daraufhin alarmierte sie über den Notruf 110 die Polizeileitstelle. Die kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte eine 20-Jährigen aus Porta Westfalica beim Verlasen des Ladenlokals stellen und festnehmen. Hierbei führte er diverses Diebesgut, wie beispielsweise Zigaretten mit sich.

Noch während der Tatortaufnahme geriet ein vorm Eingang stehender E-Scooter in den Fokus der Einsatzkräfte. Diesen hatte der Einbrecher genutzt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten die Beamten feststellen, dass dieser zuvor am Nordbahnhof entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Heranwachsende anschließend dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt sowie erkennungsdienstlich behandelt. Mangels Haftgründen wurde er im Laufe des Donnerstags aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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