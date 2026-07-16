Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin fährt Radler an

Lübbecke (ots)

(TB) Auf der Straße Rote Mühle stieß am Mittwochvormittag eine Autofahrerin mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Ein Mindener befuhr mit seinem S-Pedelec gegen 11:00 Uhr die Straße Rote Mühle in Richtung Rahdener Straße. Als der 62-Jährige gerade den Parkplatz der Kreissporthalle passieren wollte, bog hiervon eine BMW-Fahrerin (22) aus Lübbecke auf die Straße ein. Somit kam es zur Kollision zwischen Auto und Fahrrad. Der Biker stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, suchte aber anschließend eigenständig einen Arzt auf.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell