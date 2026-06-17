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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizei hilft Kindern bei der Suche nach der Mutter

Gera (ots)

Gera. Dieser Einsatz hatte auf jeden Fall die höchste Flauschquote des Tages. Am Dienstagabend wurden der Polizei Gera etwa zehn Entenküken gemeldet, die ohne ihre Mutter auf der Zabelstraße umher irrten. Während die kleinen Ausreißer für allerhand Aufregung sorgten, fehlte von der Entenmama zunächst jede Spur. Die Suche nach dem Familienoberhaupt verlief jedoch erfolgreich. Die Beamten trafen in der Nähe auf eine Person, die die Entenmutter bereits in Obhut genommen hatte. Nach einem kurzen, aber erfolgreichen Familienmanagement wurden Mutter und Nachwuchs wieder zusammengeführt. Damit nahm der Einsatz ein glückliches Ende und die kleine Entenfamilie konnte ihren Weg gemeinsam fortsetzen. Die Polizei musste diesmal also nicht schlichten, sondern war gewissermaßen als Vermittlerin in einer familiären Angelegenheit der etwas anderen Art gefragt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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