Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb ohne Führerschein unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Nach einem ursprünglich angezeigten Ladendiebstahl, muss sich ein Bad Oeynhausener zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Am Montag wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Einsatz zu einer Tankstelle an der Mindener Straße gerufen. Vor Ort wurde den Beamten ein Video vom Vortag vorgeführt, auf dem Ladendiebstahl zu sehen war. Demnach hatte in den frühen Abendstunden ein Pärchen das Ladenlokal der Tankstelle betreten. Während der zunächst Unbekannte die Mitarbeitende ablenkte, bediente sich dessen Begleitung an den Auslagen und steckte diverse Waren in die getragene Jacke. Kurz darauf verließ das Duo das Tankstellengelände mit einem Auto: der Mann am Steuer. Ermittlungen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters ergaben, dass der 50-jährige derjenige ist, der auf dem gesicherten Bildmaterial zu erkennen ist. Im Zuge weiterer Überprüfungen stellten die Polizisten zudem fest, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

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