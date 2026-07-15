Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Täter machen große Beute nach Einbruch in Lagerhalle

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Unter vermeintlich großem logistischem Aufwand wurden in der Nacht zu Dienstag mehrere Tonnen Kupfer aus einer Lagerhalle in Bad Oeynhausen entwendet.

Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 11:30 Uhr Zugang zu einem Firmengelände an der Besebrucher Straße. Hier wurde vermutlich gewaltsam eine Tür geöffnet und mehrere Tonnen Kupfer im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags entwendet.

Mutmaßlich wurde das Diebesgut anschließend über eine angrenzende Wiese abtransportiert. Nach hiesigen Erkenntnissen bedurfte es für den Abtransport ein größeres Fahrzeug.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten diese telefonisch unter 0571 88660 den Ermittlern der Polizei mitzuteilen.

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