POL-OF: Rücknahme Vermisstensuche

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. 61-jähriger Rollerfahrer zu schnell unterwegs: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot erwartet - Offenbach (me) Ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot kommen auf einen 61 Jahre alten Mann zu, nachdem dieser am Freitagabend auf der ...

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