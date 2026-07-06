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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Voerde

Voerde (ots)

Am Montag, 06.07.2026 gegen 19:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Motorrad die Frankfurter Straße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch die Kollision erlitt der 40-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb, trotz notfallmedizinischer Erstversorgung, an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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