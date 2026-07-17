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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer kollidiert mit Auto

Porta Westfalica (ots)

(TB) In Lerbeck kollidierte am Donnerstagmittag ein Radfahrer mit einem überholenden Auto. Der Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Ein 21-Jähriger aus Porta Westfalica befuhr mit seinem Wagen gegen 13:35 Uhr die Straße Zur Porta in Fahrtrichtung Hausberger Straße. Hierbei näherte er sich einem in dieselbe Richtung fahrenden Radler. Als der Autofahrer zum Überholen ansetzte, versuchte der 18-jährige Fahrradfahrer nach links abzubiegen. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanövers konnte der Audi-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte der Portaner auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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