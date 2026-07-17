POL-MI: Radfahrer kollidiert mit Auto
Porta Westfalica (ots)
(TB) In Lerbeck kollidierte am Donnerstagmittag ein Radfahrer mit einem überholenden Auto. Der Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.
Ein 21-Jähriger aus Porta Westfalica befuhr mit seinem Wagen gegen 13:35 Uhr die Straße Zur Porta in Fahrtrichtung Hausberger Straße. Hierbei näherte er sich einem in dieselbe Richtung fahrenden Radler. Als der Autofahrer zum Überholen ansetzte, versuchte der 18-jährige Fahrradfahrer nach links abzubiegen. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanövers konnte der Audi-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte der Portaner auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten.
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