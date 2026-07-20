Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungserfolg nach Köperverletzung

Porta Westfalica (ots)

(FW) Schneller Erfolg für die Polizei: Nachdem ein Mann am Sonntag versuchte, E-Zigaretten an Jugendliche zu verkaufen, verletzte er diese und flüchtete in ein Weizenfeld. Dort konnte er von der Polizei aufgegriffen werden.

Den Erkenntnissen nach sprach der 32-Jährige gegen 18:15 Uhr eine Gruppe Minderjähriger an und wollte diesen an der Albert-Schweitzer-Straße E-Zigaretten verkaufen. Diese reagierten verantwortungsbewusst, wiesen den Portaner ab und kontaktierten daraufhin die Polizei.

Daraufhin soll der der Mann anschließend zwei Minderjährige aus dieser Gruppe (11 und 14 Jahre) geschlagen haben und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Die Jugendlichen verfolgten ihn kurzerhand und konnten so die eingesetzten Polizisten bis zu einem Weizenfeld an der Kreuzung Kreuzbreite und Bahnhofstraße lotsen. Hier umstellten mehrere Beamte das Feld, wo es ihnen schließlich gelang den Verdächtigen zu stellen.

Die beiden Minderjährigen mussten nicht ärztlich versorgt werden. Der Mann muss sich nun wegen einer Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten.

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