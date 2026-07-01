Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vermisstenfahndung nach einem 12-jährigem Mädchen - Polizei bittet um Mithilfe

Mühlacker (ots)

Die Polizei sucht nach einer 12-Jährigen, die seit dem 29.06.2026 vermisst wird.

Das Mädchen ist seit dem frühen Vormittag des 29.06.2026 verschwunden. Zuletzt hatte sie gegen 07:00 Uhr wie üblich das Elternhaus verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich das Mädchen gegen 09:07 Uhr am Bahnhofsplatz in Karlsruhe. Seit dieser Zeit ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mädchens.

Zu der Bekleidung konnte lediglich genannt werden, dass sie weiße Adidas Schuhe, eine blaue Jeans und einen schwarzen Puma Rucksack getragen hat.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? In diesem Fall wenden sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung des LKA BW: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/muehlacker-vermisstenfahndung/

Anna Schwalbe, Pressestelle

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