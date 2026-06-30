Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Betrug mit Uhren in Haft: Polizei sucht weitere Geschädigte

Calw (ots)

Beamte des Polizeireviers Calw konnten am 25.06.2026 einen Mann festnehmen, der minderwertige Uhren zu einem hohen Preis verkauft hat.

Bereits am Freitag, den 19.06.2026, wollte ein Unbekannter auf einem Supermarktparkplatz in Calw-Stammheim einem 47-jährigen Mann eine angeblich hochwertige Uhr verkaufen. Der Verkäufer gab an, dass er als Mitarbeiter einer Schweizer Uhrenfirma in Deutschland unterwegs war und sein Kunde die Ware nicht erwerben wollte. Bei einer Einreise in die Schweiz müsste er für die Uhren Steuern bezahlen, weshalb es diese gerne veräußern wollte. Obwohl der 47-Jährige ursprünglich keine Uhr kaufen wollte, konnte er von dem Verkäufer dazu überredet werden. Eine Barzahlung lehnte der Unbekannte ab und bot stattdessen eine Bezahlung mit Karte über ein mitgeführtes Kartenlesegerät an. Schließlich stimmte der Mann zu und bezahlte 400 Euro für eine, wie er später feststellte, minderwertige Uhr.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizeireviers Calw konnte der mutmaßliche Tatverdächtige am 25.06.2026 bei der Abgabe seines Mietfahrzeugs am Stuttgarter Flughafen festgenommen und am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Da auf dem Kartenlesegerät zahlreiche weitere Bezahlungen festgestellt werden konnten, bittet die Polizei mögliche weitere Betrugsopfer, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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