Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer hat am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen-Oberbecksen schwere Verletzungen erlitten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Bad Oeynhausen gegen 21.30 Uhr den Borweg in Richtung der Oberbecksener Straße befahren. Zeitgleich befand sich ein 28 Jahre alter Seat-Fahrer aus Hannover auf der Straße "In der Wölpke" und fuhr von dieser auf den Borweg ein. In der Folge kam es zu dem Unfall. Der Biker verlor bei einer Notbremsung die Kontrolle, stürzte und kollidierte mit dem Auto. Eine RTW-Besatzung brachte den 59-Jährigen schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Mögliche Augenzeuge des Unfalls werden von den Verkehrsermittlern gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt aufzunehmen.

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