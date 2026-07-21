PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

POL-MI: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Auffahrunfalls wurden die Beamten am Samstagnachmittag an den Kirchsiek nach Porta Westfalica-Hausberge gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 63 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Minden gegen 17.30 Uhr den Kirchsiek in Fahrtrichtung Eisbergen befahren. Zeitgleich befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Obernkirchen die Straße in selber Fahrtrichtung am Steuer eines Opel. Als der Mann seinen Wagen verlangsamte, um nach links in den Mindener Weg einzubiegen, kam es zum Unfall - die BMW-Fahrerin fuhr in das Heck des vorausfahrenden Opel auf.

Dabei wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 10 Jahre altes Mädchen, welches sich als Beifahrerin im Opel befunden hatte, leicht verletzt. Alle Personen wollten sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Verbleib der Autos. Den Sachschaden taxierten die Beamten auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:32

    POL-MI: Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Herforder Straße hat ein tragisches Ende genommen. Eine bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte Passantin (90) erlag noch am Montagabend ihren Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 60 Jahre alter Daimler-Chrysler-Fahrer aus Löhne gegen 11.40 Uhr die Herforder Straße in Fahrtrichtung Löhne befahren. Zeitgleich hatte die Bad ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:36

    POL-MI: Fahndungserfolg nach Köperverletzung

    Porta Westfalica (ots) - (FW) Schneller Erfolg für die Polizei: Nachdem ein Mann am Sonntag versuchte, E-Zigaretten an Jugendliche zu verkaufen, verletzte er diese und flüchtete in ein Weizenfeld. Dort konnte er von der Polizei aufgegriffen werden. Den Erkenntnissen nach sprach der 32-Jährige gegen 18:15 Uhr eine Gruppe Minderjähriger an und wollte diesen an der Albert-Schweitzer-Straße E-Zigaretten verkaufen. Diese ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:09

    POL-MI: Autofahrer flüchten vor Polizei

    Minden, Lübbecke (ots) - (FW) Ermittlungen wegen gleich zwei verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschäftigen derzeit die hiesigen Verkehrsermittler. Während ein Verkehrssünder in Minden von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden konnte, gelang es einem Fahrer in Lübbecke, sich aus dem Staub zu machen. Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 05:05 Uhr an der Kreuzung Stiftsstraße und Immanuelstraße. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren