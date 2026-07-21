Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

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Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Auffahrunfalls wurden die Beamten am Samstagnachmittag an den Kirchsiek nach Porta Westfalica-Hausberge gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 63 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Minden gegen 17.30 Uhr den Kirchsiek in Fahrtrichtung Eisbergen befahren. Zeitgleich befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Obernkirchen die Straße in selber Fahrtrichtung am Steuer eines Opel. Als der Mann seinen Wagen verlangsamte, um nach links in den Mindener Weg einzubiegen, kam es zum Unfall - die BMW-Fahrerin fuhr in das Heck des vorausfahrenden Opel auf.

Dabei wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 10 Jahre altes Mädchen, welches sich als Beifahrerin im Opel befunden hatte, leicht verletzt. Alle Personen wollten sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Verbleib der Autos. Den Sachschaden taxierten die Beamten auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

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