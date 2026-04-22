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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Brennende Autos am Donnerstag - technischer Defekt ist Ursache

Willich-Schiefbahn (ots)

Nach dem Brand vom vergangenen Donnerstagabend, bei dem auf einem Firmengelände in Schiefbahn insgesamt sieben Fahrzeuge ganz oder teilweise durch ein Feuer zerstört worden waren (wir berichteten in unserer Meldung 252) konnte die Polizei nun die Ursache ermitteln. Ein technischer Defekt an einem der Autos führte zu dem Feuer, das dann auf die anderen Wagen übergriff. /hei (267)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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