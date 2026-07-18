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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kabeldiebstahl von Baustellengelände

Winnweiler (ots)

In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 kam es auf einem Baustellengelände in der Straße "An den Hopfengärten" zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu den Rohbauten mehrerer Reihenhäuser und entwendeten Zuleitungskabel in verschiedenen Querschnitten im Wert von ca. 2500 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |schw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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    POL-PIROK: Diebstahl von Kupfer-Grabschmuck

    Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht vom Samstag den 11.07.2026 auf Sonntag den 12.07.2026 kam es auf dem Friedhof von Unkenbach zum Diebstahl von Grabschmuck. Unbekannte Täter hatten hier gewaltsam von mehreren Gräbern Gegenstände aus Kupfer entwendet. Auf hiesiger Dienststelle wurde ein Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls sowie der Störung der Totenruhe eröffnet. Hinweise zu der Tat ...

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