Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kabeldiebstahl von Baustellengelände

Winnweiler (ots)

In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 kam es auf einem Baustellengelände in der Straße "An den Hopfengärten" zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu den Rohbauten mehrerer Reihenhäuser und entwendeten Zuleitungskabel in verschiedenen Querschnitten im Wert von ca. 2500 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |schw

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