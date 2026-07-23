PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Minden-Lübbecke bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht Minden-Lübbecke in den kommenden Wochen drei weitere kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende an.

Die etwa etwa dreistündigen Trainings finden am Mittwoch, 29. Juli, am Dienstag, 4. August und am Donnerstag, 13. August auf dem Übungsplatz der Verkehrswacht Minden-Lübbecke statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Ein eigenes Zweirad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen, Leihräder stehen nicht zur Verfügung.

Der Kurs wird von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren, die übrigens selbst begeistert Pedelec fahren, durchgeführt. Hierbei geben unsere Verkehrssicherheitsberater wertvolle Tipps an die "lebensältere" Zielgruppe. Nach einer theoretischen Einführung besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit verschiedenen Verkehrssituationen zu durchfahren. Die Übungen sollen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und den Radfahrer sensibilisieren. Hierbei geht es um: Balance zwischen Rad und Körper, die richtige Blickrichtung, optimales Bremsverhalten usw. Die Intention des Trainings: Sicher mit dem Pedelec in den Urlaub fahren.

Nach vorheriger Anmeldung ist um 13 Uhr der Treffpunkt im Otto-Lilienthal Weg 23 in Minden. Interessierte können sich bei der Polizei Minden-Lübbecke für das Training per E-Mail unter VUPO.Minden@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0571-8866-5020 anmelden.

Die Verkaufszahlen im Einzelhandel sprechen eine deutliche Sprache. Die Menschen haben die Elektrofahrräder seit Jahren für sich entdeckt. Dabei steigen auch immer mehr "Ungeübte" auf den elektrischen Drahtesel. Ein Pedelec stellt den ungeübten Fahrer vor besondere Herausforderungen. Schnell und ohne besonderen Kraftaufwand sind dank des Motors 25 km/h erreicht. "Die Technik ist simpel, doch sie muss auch beherrscht werden", so die Verkehrsexperten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 11:09

    POL-MI: Einbruch in Friseursalon

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) Unbekannte sind in einen Friseursalon eingebrochen und haben diverse Materialien entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Demnach ereignete sich in der Klosterstraße zwischen Samstag um 14:00 Uhr und Dienstag um 08:30 Uhr ein Einbruch in das Geschäft. Als die Mitarbeiter ihre Arbeit nach dem Wochenende wieder aufnehmen wollten, entdeckten sie Einbruchspuren an der Tür. Zusätzlich stellten sie fest, dass Arbeitsmaterialien in Höhe eines hohen ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 14:28

    POL-MI: E-Scooter-Duo kollidiert mit Anhänger

    Minden (ots) - (SN) Nach einem Unfall an der Ecke Bierpohlweg / Solferinostraße bittet die Polizei eine E-Scooter-Fahrerin sowie deren Beifahrerin um Kontaktaufnahme. So wurde die Polizei am Montag zu einem Unfall an die genannte Einmündung gerufen. Dort kam es nach Angaben eines 66 Jahre alten Autofahrers gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dessen an seinem Mercedes hängenden Anhänger sowie einer ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:03

    POL-MI: Motorradfahrer schwer verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer hat am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen-Oberbecksen schwere Verletzungen erlitten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Bad Oeynhausen gegen 21.30 Uhr den Borweg in Richtung der Oberbecksener Straße befahren. Zeitgleich befand sich ein 28 Jahre alter Seat-Fahrer aus Hannover auf der Straße "In der Wölpke" und fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren