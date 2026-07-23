POL-MI: Kollision von zwei Radfahrern
Minden (ots)
(SN) Der kollisionsbedingte Sturz zweier Radfahrer an der Beethovenstraße verursachte am Mittwochvormittag schwere Verletzungen einer beteiligten Frau.
Zuvor befuhr ein 56-Jähriger mit einem Fahrrad gegen 11.25 Uhr den Erkenntnissen nach die Beethovenstraße in südlicher Fahrtrichtung, als eine Radlerin (76) von einem Grundstück auf die Straße einsteuerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der zwei Mindener. Beide Personen stürzten. Hierdurch erlitt die 76-Jährige schwere Verletzungen und wurde mittels RTW ins Klinikum Minden gebracht. Der Mann blieb körperlich offenbar unversehrt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell