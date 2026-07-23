POL-MI: Kollision von zwei Radfahrern

Minden (ots) - (SN) Nach einem Unfall an der Ecke Bierpohlweg / Solferinostraße bittet die Polizei eine E-Scooter-Fahrerin sowie deren Beifahrerin um Kontaktaufnahme. So wurde die Polizei am Montag zu einem Unfall an die genannte Einmündung gerufen. Dort kam es nach Angaben eines 66 Jahre alten Autofahrers gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dessen an seinem Mercedes hängenden Anhänger sowie einer ...

mehr