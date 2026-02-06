Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßliche Drogendealer bei Verkehrskontrolle erwischt

Duisburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Königgrätzer Straße sind der Polizei am Donnerstagnachmittag (5. Februar, gegen 17:45 Uhr) mutmaßliche Drogendealer (32 und 33 Jahre alt) ins Netz gegangen. Die Polizisten fanden unter anderem eine nicht geringe Menge Cannabis in verschiedenen Beuteln, ein Messer, diverse Tabletten, mehrere Handys und eine größere Menge Bargeld (dealertypisch in kleinen Scheinen) bei den Männern. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden auf richterliche Anordnung die Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht, wobei weitere Drogen, ein verbotenes Messer und Bargeld gefunden wurden. Beide Männer müssen sich jetzt wegen diverser Verstöße (unter anderem: Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge, Verstoß gegen das Arzneimittel- und gegen das Waffengesetz) mit Anzeigen auseinandersetzen. Der 33-Jährige fuhr außerdem unter Drogeneinfluss (ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin an, ihm wurde eine Blutprobe entnommen) und muss sich deswegen noch wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

